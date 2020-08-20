Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек
Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.В источнике
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Объявлены сроки начала полномасштабного исследования вакцины Института Гамалеи
Фармацевтический вестник11:22