Политика
РИА НовостиОсвобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву
Инцидент с Юлией Юзик О задержании Юзик стало известно 4 октября. По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в страну 29 сентября по частному приглашению.
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Армия и оружие
Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак
Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Известия вчера в 23:14
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
Байден призвал к импичменту Трампа
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу.
Известия вчера в 15:03
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Экономика
Всемирный банк ожидает замедление роста российской экономики
Согласно новому прогнозу Всемирного банка, рост российской экономики по итогам года не превысит 1%. Еще в июне прогнозировался рост ВВП России на уровне 1,2%. ВВП Валовый внутренний продукт — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года.
Инфо24 вчера в 02:59
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России
В Европарламенте призывают разработать эффективную стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны России.
RT на русском 01:09
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru 08 октября в 15:36
Наука
Самки китов общаются с детёнышами «шёпотом» из-за хищников
Исследователи выяснили причину, по которой самки китов, обитающие в Атлантическом океане, общаются со своими детёнышами, понижая голос до «шёпота».
Актуальные Новости вчера в 22:10
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 08 октября в 07:26
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Экономика
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса
Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлены 23 города.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Происшествия
Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов
В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Известия вчера в 18:44
Политика
Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России
В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.
РБК 00:27
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Авто
«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель
Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Общество
Первая в мире клонированная корова умерла в Японии
В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
Холмчанка чуть не убила сына-подростка
Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Кино
Продюсер сериала «Во все тяжкие» рассказал о судьбе Уолтера Уайта
Профиль вчера в 12:00
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру 08 октября в 12:00