Политика
ВедомостиРоссийскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик. По данным посольства, журналистка смогла вылететь в Россию, она чувствует себя нормально.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».
REGNUM вчера в 23:42
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Космос
Как образуются магнетары во вселенной
Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.
AstroNews.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Сенаторы США предлагают ввести санкции против Турции
Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter республиканца Линдси Грэма, ряд ограничений предлагается ввести в отношении активов высшего руководства Турции, в том числе главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда министров.
Капитал страны 03:19
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
9 октября землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае. Магнитуда подземного толчка была 4,2.
Известия 05:27
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Единоборства
Путин призвал сделать форум «Россия — спортивная держава» ежегодным
Президент России Владимир Путин призвал сделать форум "Россия — спортивная держава" ежегодным.
Народные новости 04:20
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение
Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.
РБК 05:32
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06
Автоспорт
Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России
Чемпионат 01:54
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для «возвращения» Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие формулы для «возвращения» Крыма в состав Украины.
ФАН вчера в 14:21
Экономика
«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике
Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Экономика
Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
Происшествия
В Волгоградской области нашли пропавших детей
10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.
СоцИнформБюро 05:08
Футбол
Неймар заявил, что хочет особых условий и отношения в сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар хочет особых условий и отношения к нему в национальной команде.
МК-Спорт 05:29
Экономика
Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты
Российская газета 04:28
Общество
«Соседствовать с тобой — зашквар»: Уткин обратился к Канделаки
Известный блогер Василий Уткин обратился к генеральному продюсеру канала «Матч ТВ» Тине Канделаки.
Нева Спорт 05:00