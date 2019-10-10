Политика

ВедомостиВедомостиРоссийскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик. По данным посольства, журналистка смогла вылететь в Россию, она чувствует себя нормально.
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Ростовская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Иране, вернулась на родину

Rostov.ru02:13

Задержанная в Иране ростовская журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

Donday.ru01:07

Бывший муж журналистки Юзик подтвердил ее возвращение в Москву из Ирана

Интерфакс - Россия01:35

Юлия Юзик поблагодарила всех за помощь в возвращении на родину

ТАСС05:22

Журналистка Юлия Юзик освобождена из Ирана и вернулась домой

Комсомольская правда03:36

Бывший муж Юзик подтвердил её возвращение в Москву

RT на русском01:43

Юзик сообщила, что ее телефон и другие средства связи остались в Иране

РИА Новости05:03
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Политика

США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei

Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».
REGNUM вчера в 23:42
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Космос

Как образуются магнетары во вселенной

Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.
AstroNews.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Турции

Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter республиканца Линдси Грэма, ряд ограничений предлагается ввести в отношении активов высшего руководства Турции, в том числе главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда министров.
Капитал страны 03:19
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

9 октября землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае. Магнитуда подземного толчка была 4,2.
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Общество

Гостей Саратовского экономического форума встречают «золотые девушки»

Взгляд-инфо 04:31
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге

Газета.Ru 03:23
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Единоборства

Путин призвал сделать форум «Россия — спортивная держава» ежегодным

Президент России Владимир Путин призвал сделать форум "Россия — спортивная держава" ежегодным.
Народные новости 04:20
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Происшествия

Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение

Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.
РБК 05:32
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов

Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06
Автоспорт

Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России

Чемпионат 01:54
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости вчера в 12:03
Общество

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для «возвращения» Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие формулы для «возвращения» Крыма в состав Украины.
ФАН вчера в 14:21
Экономика

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
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Финансы

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Экономика

Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке

7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
Происшествия

В Волгоградской области нашли пропавших детей

10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.
СоцИнформБюро 05:08
Футбол

Неймар заявил, что хочет особых условий и отношения в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского ПСЖ Неймар хочет особых условий и отношения к нему в национальной команде.
МК-Спорт 05:29
Экономика

Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты

Российская газета 04:28
Общество

«Соседствовать с тобой — зашквар»: Уткин обратился к Канделаки

Известный блогер Василий Уткин обратился к генеральному продюсеру канала «Матч ТВ» Тине Канделаки.
Нева Спорт 05:00
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