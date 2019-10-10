Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик. По данным посольства, журналистка смогла вылететь в Россию, она чувствует себя нормально.

Политика США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei Соединенные Штаты рассматривают возможность выдачи лицензий американским компаниям для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, которая в настоящее время находится в «черном списке».

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Космос Как образуются магнетары во вселенной Более десяти лет назад ученые предположили, что сильные магнитные поля образуются при столкновении двух звезд.

Армия и оружие Сенаторы США предлагают ввести санкции против Турции Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter республиканца Линдси Грэма, ряд ограничений предлагается ввести в отношении активов высшего руководства Турции, в том числе главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда министров.

Происшествия В Иркутске произошло землетрясение 9 октября землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае. Магнитуда подземного толчка была 4,2.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Политика Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Здоровье Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.

Происшествия Apple удалила отслеживающее полицейских в Гонконге приложение Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.

Космос NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.

Общество Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для «возвращения» Крыма Украинский президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие формулы для «возвращения» Крыма в состав Украины.

Экономика «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.

Шоу-бизнес Сергей Светлаков впервые показал старшего сына Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Финансы Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Экономика Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке 7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.

Происшествия В Волгоградской области нашли пропавших детей 10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.