Политика
VSE42.RUРоссийскую журналистку Юлию Юзик задержали в столице Ирана
Стало известно, что российскую журналистку Юлию Юзик, которая пару лет назад работала корреспондентом в Тегеране, задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила дочь журналистки на ее профиле в Facebook.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру вчера в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождьвчера в 12:13
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Арест Юлии Юзик в Иране: из-за романа с влиятельным иранским чиновником экс-журналист «КП» попала на крючок спецслужб?
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Посол Ирана в России сообщил о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик
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