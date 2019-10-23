Запись выпуска передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященной трагедии в Щетинкино, вышедшую в прямом эфире 21 октября, стали удалять с интернет-ресурсов.

с чего всё началось

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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