с чего всё началось

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория». Ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube. «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25», — говорится в описании к видео.

Фигурное катание Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.

Спорт Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и укажет на то, что решение Всемирного антидопингового агентства о недопуске наших флага и гимна на международные соревнования противоречит Олимпийской хартии Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Игры Новую консоль Xbox Series X показали на официальном видео Что касается других деталей, то известно, что вычислительная мощность модели достигает 12 терафлопс, она позволяет поставить на паузу сразу несколько игр, а ее процессор в 4 раза мощнее чем у Xbox One X. Над проектами для новой консоли в настоящее время работают 15 студий.

Культура Умерла французская актриса Анна Карина Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.

Политика СМИ: помощник Путина не видит разницы между Зеленским и Порошенко Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков на закрытой встрече заявил, что не видит большой разницы между бывшим и действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает "Страна.ua".

Политика В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.

Хоккей Россия — Финляндия 1:0 (1-й период) Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".

Шоу-бизнес София Ротару может приехать в Москву с концертом Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.

Общество Арки Крымского моста подсветили цветами триколора Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Армия и оружие Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400 Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".