Музыка
Lenta.ru«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория». Ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube. «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25», — говорится в описании к видео.
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с чего всё началось
На Youtube-канале группы Би-2 видео с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.Дождь03:31
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