Музыка

Lenta.ruLenta.ru«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория». Ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube. «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25», — говорится в описании к видео.
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На Youtube-канале группы Би-2 видео
 с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.
Дождь03:31

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Телеканал «Россия 1» не пропустил в эфир слово «протесты» в песне «Би-2»

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Из эфира «России 1» пропало слово «протесты» в песне «Би-2»

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«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2»

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В телеэфире из песни Би-2 вырезали слово «протесты»

Московский Комсомолец05:30

На «России-1» из песни Шуры Би-2 вырезали слово «протесты»

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«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

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Государственный канал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в телеверсии церемонии вручения премии «Виктория»

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