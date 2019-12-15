с чего всё началось

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория». Ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube. «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25», — говорится в описании к видео.

Политика Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Общество Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.

Общество Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Политика Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.

Общество Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.

Экономика Правительство может расширить план приватизации госкомпаний Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Политика ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.

Происшествия В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина Полиция начала проверку по факту нападения собаки на жителя Челябинска, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Происшествия В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.

Культура Умерла французская актриса Анна Карина Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.

Общество Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян.

Экономика Власти заключат концессию на строительство мусоросортировочного полигона Виталий Невар / Новый Калининград Региональные власти заключают концессионное соглашение на строительство полигона для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов с компанией "Сибинвестстрой" из Югры.

Происшествия Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Самолет, вылетевший из Иркутска в Красноярск в 15.51 (10.51 мск), вернулся обратно по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.