Футбол
Российская газетаРоссия - Казахстан. Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
Калининград сегодня примет очередной отборочный матч футбольной сборной России. Этим вечером в рамках квалификации Евро-2020 наша команда сыграет против национальной команды Казахстана.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
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Показали первые рендеры пикапа Tesla
Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument 11:52
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Политика
Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
РИА Новости 07:37
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
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Focus Home Interactive показала релизный трейлер Greedfall
Издательство Focus Home Interactive совместно с разработчиками из студии Spiders опубликовало релизный трейлер ролевой игры Greedfall, а также озвучило системные требования.
3DNews 07 сентября в 05:23
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
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Московский Комсомолец вчера в 13:33
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
Известия 19:26
Общество
Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов
Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 1 июля 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Кино
Студия Paramount Pictures переснимет фантастический боевик «Без лица»
Находящаяся в поиске новых проектов и потенциальных франшиз студия Paramount Pictures решила переснять ещё один из своих кассовых хитов «Без лица».
Кинобизнес сегодня 19:24
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ 03:51
Происшествия
Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице
Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Москва 24 17:08
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В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Политика
В США выступили за предотвращение конфликтов в Арктике
США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.
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Интернет
Браузер Vivaldi выходит на Android
Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
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Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес
Телепрограмма 14:06
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Баскетбол
Сборная Греции победила Чехию на ЧМ по баскетболу
Сборная Греции по баскетболу одержала победу над Чехией в матче заключительного тура второго группового этапа чемпионата мира.
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Экономика
Цены на машины разгонят утильсбором
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Коммерсантъ 18:30
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29