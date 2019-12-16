Политика

URA.RuURA.Ru«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

Телеканал «Россия 1» опубликовал разговор продюссера ВГТРК Елены Меньшиковой с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент во время саммита в Париже рассказал российскому каналу о первой встрече с лидером РФ Владимиром Путиным и ожиданиях от следующей встречи в «нормандском формате».
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Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Ведомости15:28

Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Lenta.ru15:13

Телеканал «Россия 1» опубликовал «полноценное интервью» Зеленского

Московский Комсомолец16:08

«Россия 1» показала обещанное развернутое интервью с Зеленским. Оно продлилось минуту

БИЗНЕС Online14:41

«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

URA.Ru16:26

«Полноценное» интервью Зеленского телеканалу «Россия 1» продлилось около минуты

Говорит Москва15:54

Опубликовано якобы несуществующее интервью Зеленского телеканалу «Россия 1»

Красная весна15:46
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Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.
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В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
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Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
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Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 13 декабря в 10:52
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Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
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ЕС разочарован итогами конференции ООН по климату в Мадриде

В заявлении Еврокомиссии говорится, что ЕС глубоко разочарован, что участники конференции ООН по климату в Мадриде не смогли прийти к согласию по статье 6, которая предусматривает стимулы для сокращения выбросов в настоящем и будущем, направленные на сохранение окружающей среды.
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Врачи рассказали, кому противопоказана картошка и помидоры

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В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
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Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
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В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport

Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
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Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
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Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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