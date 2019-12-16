Политика

URA.RuURA.Ru«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

Телеканал «Россия 1» опубликовал разговор продюссера ВГТРК Елены Меньшиковой с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент во время саммита в Париже рассказал российскому каналу о первой встрече с лидером РФ Владимиром Путиным и ожиданиях от следующей встречи в «нормандском формате».
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Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

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Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

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Опубликовано якобы несуществующее интервью Зеленского телеканалу «Россия 1»

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