Энергетика
REGNUMРоссия 1 января может остановить поставки нефти в Белоруссию — Reuters
Затянувшиеся переговоры Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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