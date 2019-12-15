Музыка

Lenta.ruLenta.ruВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

В пресс-службе ВГТРК прокомментировали ситуацию с исчезновением в эфире слова «протесты» из песни проекта группы Би-2 «Куртки Кобейна». Канал «Россия 1» не менял версию трансляции музыкальной премии «Виктория», заявили РИА Новости в пресс-службе.
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На Youtube-канале группы Би-2 видео
 с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.
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«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2»

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Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. Счет в матче был открыт на 36-й минуте благодаря автоголу.
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Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

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