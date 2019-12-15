с чего всё началось

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2). Композицию «Люди на эскалаторах» исполнили музыканты группы, Леонид Агутин и Manizha на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

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