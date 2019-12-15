Музыка

КоммерсантъКоммерсантъ«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2). Композицию «Люди на эскалаторах» исполнили музыканты группы, Леонид Агутин и Manizha на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».
Читать в источнике
Комментировать183
с чего всё началось
На Youtube-канале группы Би-2 видео
 с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.
Дождь03:31

Подробнее о событии

Организатор премии отреагировал на сведения о вырезанном слове «протесты»

News.ru14:53

ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Газета.Ru13:06

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Lenta.ru10:36

В ВГТРК рассказали, как исчезло слово «протест» из эфира музпремии

РИА Новости09:57

В эфире «России 1» заглушили слово «протесты» в песне Би-2

URA.Ru07:05

«Россия 1» отвергла причастность к цензуре в отношении выступления группы «Би-2»

Эхо Москвы14:02

На «России-1» из песни Шуры Би-2 вырезали слово «протесты»

Дождь05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

ИнфоСМИ 11:44
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик

Тwіттеr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае, если Вашингтон решит ввести в отношении Анкары санкции.
РЕН ТВ 14:06
Футбол

«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо

Чемпионат 10:34
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
News.ru 09:25
Гаджеты

В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года

Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.
Dgl.ru 12:22
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru 15:44
Футбол

Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Политика

Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.
РИА Новости 14:58
Игры

Новые консоли Xbox назвали Xbox Series X

В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль.
Игромания.ру 12 декабря в 21:13
Армия и оружие

Информационные войска Украины: структура, состав, деятельность

Структура украинских центров ИПСО Стандартная структура украинских центров ИПсО включает в себя: — аналитический отдел; — отдел наблюдения и специальных действий (в составе группы информационного обеспечения и группы специальных действий); — отделение печатной пропаганды; — отделение информационно-компьютерных технологий; — отделение телекоммуникационных сетей.
Новостной фронт 06:51
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

РИА Новости 15:27
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Спорт

Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
REGNUM 08:45
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Фигурное катание

Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил

Национальная служба новостей 10:27
Футбол

АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры

В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:45
Биатлон

Биатлонистка Подчуфарова не жалеет о переходе в сборную Словении

News.ru 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Би-2
Белорусская рок-группа
Белорусско-российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники - Шура Би-2 и Лёва Би-2. В состав команды также входят: Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко. В данный момент Би-2 завершили работу над десятым студийным альбомом «Горизонт событий».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное