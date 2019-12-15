Музыка
Коммерсантъ«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2). Композицию «Люди на эскалаторах» исполнили музыканты группы, Леонид Агутин и Manizha на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».
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с чего всё началось
На Youtube-канале группы Би-2 видео с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.Дождь03:31
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