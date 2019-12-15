с чего всё началось

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2). Композицию «Люди на эскалаторах» исполнили музыканты группы, Леонид Агутин и Manizha на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Фигурное катание Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

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Спорт Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.

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Происшествия Вертолет Ми-8 повредил шасси после посадки в аэропорту Иркутска Следователи организовали проверку по факту излома правой стойки шасси вертолета Ми-8 при движении по взлетной полосе после посадки 13 декабря в аэропорту Иркутска, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.