Музыка

КоммерсантъКоммерсантъ«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2). Композицию «Люди на эскалаторах» исполнили музыканты группы, Леонид Агутин и Manizha на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось
На Youtube-канале группы Би-2 видео
 с выступлением назвали «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» и предложили угадать, какое слово вырезали из эфира.
Дождь03:31

Подробнее о событии

В ВГТРК рассказали, как исчезло слово «протест» из эфира музпремии

РИА Новости09:57

На «России 1» опровергли сведения о вырезанном слове «протесты» из песни

News.ru10:27

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2»

Znak.com05:11

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Lenta.ru10:36

Телеканал «Россия 1» отрицает вмешательство в трансляцию концерта, в ходе которого было заглушено слово «протесты»

Эхо Москвы10:30

На «России-1» из песни Шуры Би-2 вырезали слово «протесты»

Дождь05:11

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Коммерсантъ08:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
RT на русском 11:12
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

Российская газета 10:57
Политика

В Кремле назвали условия изменения Минских соглашений

После "нормандского формата", прошедшего в Париже 9 декабря, Киев сообщил, что подготовит изменения в Минских соглашениях к следующей встрече.
Деловое.ТВ 09:15
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс вчера в 15:55
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
ТАСС 04:57
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Подошли к концу три матча 16-го тура Серии А. "Ювентус" ожидаемо одержал победу над "Удинезе".
Sport24.ru 10:55
Экономика

Эксперты положительно оценили влияние налога для самозанятых на турбизнес

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 12 декабря в 05:15
Спорт

Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA

Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.
РБК 09:21
Общество

Дороги в Баварии польют рассолом для борьбы с гололедом

Рассола компании Develey хватит на около 1500 км дорог. В результате дорожные службы сэкономят почти семь тонн солевого раствора.
Известия 09:49
Политика

Токаев поддержал инициативу переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова переименовать город Алматы.
Life.ru 10:04
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Общество

Минюст намерен изменить правила взыскания долгов

Минюст намерен изменить правила взыскания долгов. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Piter.tv вчера в 02:46
Общество

Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря

Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москва 24 08:43
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Интернет

Подключаться к бесплатному Wi-Fi может быть опасно

Антивирусная компания предупредила пользователей, что публичные Wi-Fi-сети опасны для сохранности личных данных.
Первый Тульский 12 декабря в 22:35
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

РИА Новости 09:08
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Эвертон» в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 11:00
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 01:12
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Происшествия

Вертолет Ми-8 повредил шасси после посадки в аэропорту Иркутска

Следователи организовали проверку по факту излома правой стойки шасси вертолета Ми-8 при движении по взлетной полосе после посадки 13 декабря в аэропорту Иркутска, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Интерфакс 08:16
Авто

Производство Lada Vesta SW Sport начнется в марте 2020 года

Производство спортивного универсала LADA Vesta SW Sport, который уже не раз видели на тестах, начнется в марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:14
Политика

NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Ведомости 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Би-2
Белорусская рок-группа
Белорусско-российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники - Шура Би-2 и Лёва Би-2. В состав команды также входят: Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко. В данный момент Би-2 завершили работу над десятым студийным альбомом «Горизонт событий».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное