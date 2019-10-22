Политика
ТАССРоссия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".
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с чего всё началось
Участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям в Брюсселе, — сказано в сообщении Минэнерго.News.ru08:34
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Консультации по газу в формате РФ-ЕС-Украина состоятся 21 октября – ТАСС
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