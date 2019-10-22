с чего всё началось

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Политика СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Авто Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.

Здоровье Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика Минэкономики Украины улучшило прогноз на 2020 год Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины улучшило экономический прогноз на 2020 год.

Происшествия Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).

Технологии Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.

Космос На Марсе нашли озеро, подобное земному Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Здоровье Работу нижегородских «Поездов здоровья» продлили на 2,5 месяца Поезда формируются в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина.

Армия и оружие Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.

Общество Число заключенных в России достигло исторического минимума Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.

Общество Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев Россия работает над возможностью поступления в высшие учебные заведения посредством интернета, для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Экономика В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.

Армия и оружие Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии «Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Общество УФАС Санкт-Петербурга опровергло слухи о росте цен на гречку УФАС Санкт-Петербурга провело проверку и опровергло слухи о росте цен на гречку.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Политика В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.