Политика
RT на русскомДелегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, запланированным на 28 октября. Об этом сообщили в российском Минэнерго.
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Участники отметили конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям в Брюсселе, — сказано в сообщении Минэнерго.News.ru08:34
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Консультации по газу в формате РФ-ЕС-Украина состоятся 21 октября – ТАСС
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