с чего всё началось

Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, запланированным на 28 октября. Об этом сообщили в российском Минэнерго.

Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

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