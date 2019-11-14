Общество

NewInformNewInformРоссия, Индия и Китай создадут свой аналог платежной системы SWIFT

Для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, Индия, Россия и Китай планируют создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Россия, Индия и Китай прорабатывают создание платежного механизма, который станет альтернативой системе SWIFT, для обхода американских санкций, сообщила газета The Economic Times
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ02:40

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СМИ сообщили о работе России, Индии и Китая над альтернативой SWIFT

Известия05:51

СМИ узнали о планах России, Индии и Китая создать аналог SWIFT

РБК04:56

СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

РИА Новости00:59

СМИ: Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT

Коммерсантъ02:40

СМИ: Нью-Дели, Москва и Пекин планируют создать свой аналог платежной системы SWIFT

ТАСС02:38

Россия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT

REGNUM02:22

Россия, Китай и Индия планируют создать аналог международной платежной системы SWIFT

Комсомольская правда03:20
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Политика

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Комсомольская правда вчера в 16:40
Общество

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Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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РИА Новости 08:49
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Игры

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Российская газета вчера в 15:25
Авто

Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.
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Piter.tv вчера в 07:54
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RT на русском вчера в 08:18
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Программу миссии на Венеру подготовили в Индии

TV BRICS 11 ноября в 03:23
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Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
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РБК вчера в 06:40
Интернет

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Коммерсантъ вчера в 10:36
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В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию

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Седан Geely Emgrand 7 может получить ГБО

Седан Geely Emgrand 7 планируют оснастить газовым оборудованием.
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РБК 03:00
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