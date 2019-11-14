с чего всё началось

Для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, Индия, Россия и Китай планируют создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT, передает ТАСС.

Происшествия Бывших полицейских перевели на общий режим Анатолию Олоктонову суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима с ограничением занимать должности в один год.

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Политика Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Авто Ferrari представила новый спорткар начального уровня Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Общество В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.

Интернет Google начнет открывать банковские счета Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом чемпионате ATP Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.