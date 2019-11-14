с чего всё началось

Россия, Индия и КНР создадут альтернативу международной платежной системе SWIFT. Это упростит торговлю между странами при усилении санкций со стороны США. Главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис рассказал «360», в чем плюсы такого сервиса и кто еще может присоединиться к странам-инициаторам.

Россия, Индия и Китай создадут свою SWIFT. Это ослабит доллар

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