с чего всё началось

Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.

Политика Асад озвучил свою версию гибели сооснователя «Белых касок» Свою версию гибели Ле Мезюрье сирийский лидер озвучил в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24», отрывок которого опубликован в четверг, 14 ноября.

Футбол Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром» Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Политика В Киеве ждут мир в Донбассе после «нормандского» саммита Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящий саммит «нормандской четвёрки» даст возможность для окончательного воцарения мира в Донбассе.

Культура Ушел из жизни художник Владимир Артыков Российский художник-постановщик и живописец Владимир Артыков скончался на 86-м году жизни.

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.

Политика Министр обороны Украины назвал Россию врагом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.

Политика Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.

Общество Кончаловский заявил об отставании России от США Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Россия отстала от США и благодаря этому смогла сохранить европейские ценности.

Общество Татарстанцы поддержали толстого кота Виктора Авиакомпания лишила Михаила Галина бонусных миль, после махинаций со слишком толстым котом. Котовладелец возвращался во Владивосток из Риги.

Технологии МегаФон делает «Интернет вещей» в пять раз быстрее По новой технологии вещи смогут передавать данные со скоростью до 130 кбит / с. Это в пять раз быстрее того, что работает сейчас.

Политика В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.

Общество «Бирюзовое солнце» стало новым логотипом Санкт-Петербурга Логотип представляет собой изображение бирюзового круга, на котором написано названием Петербурга на русском и английском языках.

Армия и оружие США затягивают эвакуацию лагеря Рукбан, заявили в Центре примирения Соединенные Штаты под разными предлогами продолжают затягивать эвакуацию беженцев из лагеря Рукбан в Сирии, заявил в четверг глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Наука Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.

Авто Hyundai начнет производство пикапа Hyundai Santa Cruz в 2021 году Компактный пикап Santa Cruz, унаследовавший название прототипа, встанет на сборочный конвейер американского завода Hyundai в 2021 году.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.

Политика Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400 Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.

Общество Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП», входит в «Техмаш») Амира Алямова.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Космос SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon Компания SpaceX совершила наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon.

Фигурное катание Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.