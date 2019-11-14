Общество
REGNUMРоссия, Китай и Индия разрабатывают альтернативу SWIFT
Индия, Россия и Китай изучают возможность создания платёжного механизма, альтернативного международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT), которая широко используется в США.
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с чего всё началось
Россия, Индия и Китай прорабатывают создание платежного механизма, который станет альтернативой системе SWIFT, для обхода американских санкций, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.Коммерсантъ02:40
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Россия, Китай и Индия планируют создать аналог международной платежной системы SWIFT
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