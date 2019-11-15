с чего всё началось

На российско-литовской границе Вильнюс передал Москве россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенкова, получив в обмен осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Кроме того, в рамках обмена Россия передала Литве гражданина Норвегии Фруде Берга.

Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.

Политика Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США и Китая Бывший госсекретарь США (1973–1977 годы) Генри Киссинджер считает, что Китай и Соединенные Штаты должны смириться с тем, что не смогут взять верх друг над другом.

Общество В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Транспорт В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.

Технологии Google запустила бесплатного «убийцу» SMS Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.

Общество Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки» Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Единоборства Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234 Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.

Политика NRC: «JIT подбирается к окружению Путина» Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.