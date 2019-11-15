Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Литва обменялись шпионами

На российско-литовской границе Вильнюс передал Москве россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенкова, получив в обмен осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Кроме того, в рамках обмена Россия передала Литве гражданина Норвегии Фруде Берга.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось
О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте
 президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ.
Коммерсантъ08:57

Подробнее о событии

Москва передала Литве двух осужденных за шпионаж в обмен на двух россиян

Интерфакс08:39

Россия, Литва и Норвегия разыграли шпионскую партию

Коммерсантъ08:57

В Литве заявили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца

РИА Новости08:00

Россия и Литва обменялись шпионами

Lenta.ru10:08

Глава СВР анонсировал «зеркальные меры» после помилования россиян в Литве

РБК05:42

Нарышкин заявил, что знал о подготовке обмена осужденными за шпионаж с Литвой и Норвегией

ТАСС09:33

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

RT на русском05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
REGNUM 09:54
Политика

Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США и Китая

Бывший госсекретарь США (1973–1977 годы) Генри Киссинджер считает, что Китай и Соединенные Штаты должны смириться с тем, что не смогут взять верх друг над другом.
Коммерсантъ 06:46
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости 09:44
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Общество

В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка

Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
МИР 24 07:10
Политика

Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум первого разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино.
Российская газета 10:02
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Известия 03:08
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Технологии

Google запустила бесплатного «убийцу» SMS

Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Профиль 08:55
Происшествия

Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Известия 05:51
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.
РБК 03:54
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
REGNUM вчера в 07:51
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Футбол

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском вчера в 11:57
Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Евразия Daily 07:06
Общество

Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»

Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
REGNUM 10:00
Политика

На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
RT на русском 09:21
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Единоборства

Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Vprognoze.ru 02:19
Музыка

Бузова заявила о намерении поехать на «Евровидение»

Мойка78 вчера в 18:13
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес

Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске

Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
WomanHit.ru вчера в 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное