Политика
Lenta.ruРоссия и Литва обменялись шпионами
На российско-литовской границе Вильнюс передал Москве россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенкова, получив в обмен осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Кроме того, в рамках обмена Россия передала Литве гражданина Норвегии Фруде Берга.
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с чего всё началось
О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ.Коммерсантъ08:57
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