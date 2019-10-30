Футбол
ЧемпионатРоссия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
В матче 3-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Буфте на стадионе "Футбольный центр ФФР".
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Россия обыграла Швейцарию в отборочном турнире чемпионата Европы U 17 и вышла в элитный раунд
Спорт-Экспрессвчера в 13:55
Сборная России обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020 U17
Sport24.ruвчера в 13:52
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