В матче 3-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Буфте на стадионе "Футбольный центр ФФР".

Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

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