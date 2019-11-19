Россияне взяли уверенный верх над соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча. Авторами голов стали Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Мгорь Школик. Таким образом, сборная России заняла второе место в группе и вышла в элит-раунд квалификации Евро-2020.

Россия U19 разгромила Польшу и вышла в элит-раунд отбора на Евро-2020

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