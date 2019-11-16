Футбол

MetaratingsMetaratingsРоссия – Бельгия. Торган Азар открыл счёт

Сборная Бельгии усилиями Торгана Азара открыла счёт в матче отбора к Евро-2020 с командой России. Счёт был открыт на 19-й минуте благодаря быстрой атаке. Торган Азар получил передачу на подходе штрафной, убрал Марио Фернандеса и нанёс сильный удар в верхний угол.
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