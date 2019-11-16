Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник бельгийцев Торган Азар.

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