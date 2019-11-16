Футбол

ИзвестияИзвестияСборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник бельгийцев Торган Азар.
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