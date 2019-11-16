Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией. Мяч на 19 минуте забил полузащитник Торган Азар, который сместился ближе к центру с левого края, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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