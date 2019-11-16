Футбол
REGNUMРоссия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией. Мяч на 19 минуте забил полузащитник Торган Азар, который сместился ближе к центру с левого края, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта А321 «Уральских авиалиний» рассказал, почему перестал представляться пассажирам переда полетом.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
СБУ объяснила сообщения о похищении главы крупного украинского банка
В субботу днем СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Здоровье
Медики разрешили купаться после вакцинации от гриппа
Эксперты объяснили, что купаться после вакцинации можно, и это никоим образом не скажется на состоянии здоровья.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Политика
Вучич пообещал вернуться к исполнению обязанностей 18 ноября
Сербский президент Александр Вучич в своём Instagram заявил, что вернётся к исполнению обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября.
Общество
Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой
Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Командование стратегических сил Индии отчиталось об успешном проведенном испытательном пуске баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.
Происшествия
В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, в результате погиб ребенок.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Политика
В Праге начался митинг против премьера Бабиша
В пражском парке Letna в субботу проходит митинг с требованиями в адрес премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, организаторы намерены выдвинуть ему ультиматум – или он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку, репортажи ведут сетевые ТВ-каналы.
Технологии
Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone
Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.