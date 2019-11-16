Футбол

REGNUMREGNUMРоссия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)

Россия — Бельгия
1 – 4
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией. Мяч на 19 минуте забил полузащитник Торган Азар, который сместился ближе к центру с левого края, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам.
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