Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссия — Бельгия: Эден Азар забил второй гол

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил гол в ворота России. Он сделал счет в матче — 2:0 в пользу бельгийцев. После подачи с правого фланга Ромелу Лукаку сделал скидку головой на линию штрафной, и никто не успел накрыть капитана бельгийцев.
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Как Россия проиграла Бельгии - 1:4: все голы матча. ВИДЕО

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Сборная России крупно уступила Бельгии в квалификации Евро-2020

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Сборная Германии разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020

Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
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Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру

Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.
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Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
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Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
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СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
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Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

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Российские фигуристы выиграли всё золото на домашнем этапе Гран-при

Танцы на льду стали единственным видом на этапе Гран-при в Москве, где российские фигуристы заняли только одну ступень пьедестала почёта.
RT на русском 16:00
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
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Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro

Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
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Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Происшествия

Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
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Facebook запустил собственную систему электронных платежей

Американская социальная сеть Facebook запустила собственный сервис электронных платежей.
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Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
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В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
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Четырех украинцев с 700 кг янтаря задержали в Словакии

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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
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Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
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Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
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Терминал С в аэропорту «Шереметьево» откроют в январе 2020 года

В столичном аэропорту "Шереметьево" в скором времени заработает терминал С. Открытие терминала запланировано в январе 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:59
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Google запускает бесплатного «убийцу» SMS

Речь идет о протоколе RCS (Rich Communication Services), через который можно отправлять сообщения с изображениями и создавать чаты до 100 пользователей.
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Появилось фото Путина в окружении спецназа

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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
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Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
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Российский спортивный телеканал, специализирующийся на показе матчей Чемпионата России по футболу, а также передач собственного производства. Был запущен 17 марта 2006 года под названием «НТВ-Плюс Наш футбол». С 20 июля 2012 по 31 августа 2015 года владельцем канала являлась ООО «ЛИГА-ТВ». С 12 июля 2013 по 27 июля 2018 года носил название «Наш футбол».
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