Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия. Ставка: Россия победит за 3.80.

Россия – Бельгия: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020 в Петербурге

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