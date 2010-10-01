Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоссия – Бельгия: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020 в Петербурге

Россия — Бельгия
0 – 1
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия. Ставка: Россия победит за 3.80.
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Квалификация Евро-2020. Россия – Бельгия – 0:0. Онлайн-трансляция

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