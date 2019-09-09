Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Политика Памфилова рекомендует не торопиться с подведением итогов выборов Петербурга "Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.

Происшествия Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.

Авто Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class.

Шоу-бизнес Певица Слава отказалась от свадьбы Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, почему не хочет выходить замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого .

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Политика Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.

Общество Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.

Армия и оружие Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

Здоровье Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз Врач рассказала, что для того, чтобы процесс атеросклероза в организме, нужно сделать УЗИ сосудов шеи.

Происшествия 20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Политика ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах "Единая Россия", по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в законодательные собрания субъектов РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Шоу-бизнес Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.