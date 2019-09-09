Футбол
РИА НовостиСборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Соперником станет команда Казахстана. Встреча состоится на стадионе "Калининград" и начнется в 21:45 мск.
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Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
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