Футбол
РБКРоссия — Казахстан 0:0 (1-й тайм)
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
8
Ахметов
19
Миранчук
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
6
Черышев
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
20
Федин
19
Щеткин
10
Жуков
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана. Список футболистов был опубликован на официальной странице российской сборной в Twitter.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.RT на русском13:40
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