с чего всё началось

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана. Список футболистов был опубликован на официальной странице российской сборной в Twitter.

Происшествия Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.

Политика Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.

Политика Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Здоровье Родители рассказали о гонении начальства на врачей онкоцентра имени Блохина Родители, чьи дети лечатся в онкоцентре имени Блохина, заявили, что врачи стали реже оказывать помощь своим пациентам.

Экономика Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.

Экономика ЦБ заложил в базовом сценарии на следующие три года сохранение санкций Центробанк в базовом сценарии на 2020–2022 годы исходит из сохранения международных санкций против России «на всем прогнозном горизонте».

Наука Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Общество В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

Авто Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Общество Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Политика Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17 Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Наука Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Политика В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.