Футбол

Вести.RuВести.RuРоссия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шэнкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрейзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Дзюба поднялся на 13-е место в Клубе Григория Федотова

Спорт день за днем16:20

Россия – Шотландия: Дзюба оформил дубль

Советский спорт16:18

Дзюба обошел Павлюченко и вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборной России

Sport24.ru16:09

Россия — Шотландия: Дзюба довёл счёт до разгромного

Чемпионат16:19

Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

Sports.ru16:17

Россия — Шотландия: Головин забил четвертый гол в ворота шотландцев

Спорт-Экспресс16:29

Дзюба вышел на третье место в истории сборной России по забитым голам

Sportbox.RU16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Армия и оружие

В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Общество

В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»

В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Наука

Китай представил боевую летающую тарелку

Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика

Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.
RT на русском вчера в 17:19
Авто

В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке

OAnews вчера в 04:15
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Футбол

Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой

Чемпионат 09:21
Политика

Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Политика

Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.
REGNUM 09:14
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Космос

Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»

В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент древней церкви

Исследователи в составе экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружили на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, рассказал декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто.
Взгляд.ру вчера в 09:14
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 13:43
Происшествия

В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку

Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Единоборства

Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru 03:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Политика

Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была госпитализирована

Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! вчера в 04:34
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика

Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают.
РБК 15:27
Происшествия

На юге Москвы автомобиль насмерть сбил женщину

ТАСС 13:43
Интернет

Глава Роскомнадзора: «PlayStation наплевать на пользователей из России»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал ситуацию с проблемами, которые возникли у пользователей PlayStation в разгар блокировки мессенджера Telegram.
CyberSport.ru 15:08
Армия и оружие

В США представили план по сдерживанию России в Черном море

Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation представили доклад со стратегией сдерживания России в Черноморском регионе.
Дождь 07 октября в 05:56
Комментарии
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное