Футбол
Российская газетаРоссия — Шотландия 0:0 (1-й тайм)
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
18
Жирков
21
Ионов
22
Дзюба
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
6
Флек
11
Фрейзер
10
Макгрегор
9
Бёрк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
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