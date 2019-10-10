В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.

Общество Электронную почту россиян предложили блокировать 1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).