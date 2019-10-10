Футбол

Вести.RuВести.RuРоссия — Шотландия 4:0 (2-й тайм)

Россия — Шотландия
4 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шэнкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрейзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
80′
Каллум Макгрегор
Крэйг Макгилливрэй
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
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