Общество
Российский Диалог«Россия – наш главный партнер», - в Киеве из-за «провокационной» рекламы гремит скандал
29 января в соцсетях пользователи и известные на Украине активисты стали сообщать о появлении в Киеве бигбордов с изображением бизнесмена Олега Катющенко. Скандал разгорелся из-за подписи к фото: "Россия – наш главный стратегический партнер".
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Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
Политика
Россия частично закрывает границу с Китаем
С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Политика
Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Происшествия
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки
В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Армия и оружие
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии
Минобороны Белоруссии объявило о внезапной комплексной проверке боевой готовности войск, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья неподалеку от Рима временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Общество
Американскому астронавту выделили место на «Союзе»
Полет на МКС состоится осенью 2020 года. Американскому астронавту выделили место на «Союзе» для полета на МКС осенью 2020.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрический кроссовер
Хотя Lincoln не подтвердил, что этот автомобиль является членов SUV-семейства, компания отметила, что за последние 3 года представила 4 новых внедорожника, в том числе Aviator, Corsair и Navigator, что увеличило глобальные продажи бренда на 7%. Руководство также отметило, что эти модели позволили американской компании «обеспечить лучшие продажи своих внедорожников в Соединенных Штатах за 16 лет».
Кино
Умерла актриса из «Операции „Ы“»
Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Футбол
Кевин де Брюйне: «Манчестер Сити» сыграл небрежно против «МЮ»
1 марта Сити сыграет против Астон Виллы в финале Кубка лиги. Их встреча пройдет на стадионе Уэмбли.
Общество
Японский миллиардер передумал искать спутницу для полёта на Луну
Происшествия
В Петербурге горит цех по переработке резины
На Октябрьской набережной вблизи центра Петербурга горит цех по переработке резины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.