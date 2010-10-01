29 января в соцсетях пользователи и известные на Украине активисты стали сообщать о появлении в Киеве бигбордов с изображением бизнесмена Олега Катющенко. Скандал разгорелся из-за подписи к фото: "Россия – наш главный стратегический партнер".

«Россия – наш главный партнер», - в Киеве из-за «провокационной» рекламы гремит скандал

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