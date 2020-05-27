Коронавирус
Neva.TodayРоссия аннулировала паспорта болельщика на Евро-2020
Паспорт болельщика даёт право на посещение России в период матсеы Евро-2020. Однако, в связи с тем, что чемпионат и все мероприятия, связанные с ним, были отменены либо перенесены из-за ситуации с коронавирусом, в Министерстве связи приняли решение об аннулировании паспортов болельщика.
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Fan ID для въезда в Россию на матчи Евро-2020 аннулирован из-за переноса турнира
Sports.ruвчера в 16:11
В Минкомсвязи сообщили об аннулировании паспортов болельщика Евро-2020
Петербургский дневниквчера в 14:27
Паспорт болельщика для въезда в РФ на матчи чемпионата Европы по футболу аннулирован
ТАСС Спортвчера в 13:59
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МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
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Общество
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"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)".
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
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Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
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В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
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«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
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