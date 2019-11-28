Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.

с чего всё началось

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Шоу-бизнес Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.

Футбол Сборная России опустилась на 38 место в рейтинге ФИФА Хорватия заняла шестое место, седьмое – Португалия. Сборная Дании, которая стала соперником россиян на Евро-2020, опустилась на 16 место.

Гаджеты В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Армия и оружие Новая китайская подлодка не станет шедевром ВПК Принципы гидродинамики подводной лодки стали напоминать аэродинамику самолета, и это не случайно.

Футбол Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.

Происшествия В Южно-Сахалинске за грабеж осудили контрактников Установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года Имамерзаев, а также сержант Раджаб Кадиев и младший сержант Шамиль Бабаев, проходившие военную службу по контракту в названной воинской части, шли в Южно-Сахалинске по проезжей части автомобильной дороги.

Политика «Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.

Происшествия Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.

Авто Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Здоровье Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.

Хоккей Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.

Фигурное катание Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.

Спорт Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".

Шоу-бизнес Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.