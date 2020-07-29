Политика
Российская газетаРоссия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС. В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны.
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Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом заявили журналистам в среду в МИД РФ.ТАСС03:25
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