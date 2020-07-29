Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом заявили журналистам в среду в МИД РФ.

с чего всё началось

На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС. В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны.

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Общество Более 9 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление в МГУ Московский государственный университет имени Ломоносова получил более 23,6 тыс. заявлений на поступление от 9,3 тыс. человек.

Здоровье Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах вируса гриппа Грядущий период говорит о том, что будут люди и с гриппом, и с пневмонией — вместе их положить нельзя. 1

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 получит невероятную графику Отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается с учетом уникальных возможностей нового поколения игровых консолей Xbox. 598

Общество В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.

Общество Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Единоборства В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Футбол Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.

Политика Путин призвал к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу Президент России Владимир Путин призвал принимать взвешенные и осторожные решения при снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации. 2

Футбол Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака» Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.