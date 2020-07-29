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Российская газета
Российская газета

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС. В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны.В источнике
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Lenta.ru

Россия вернула Украине ноту протеста без рассмотрения

Lenta.ru05:16
РИА Новости

МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

РИА Новости03:55
Московский Комсомолец

Россия вернула Украине ноту протеста из-за парада в Севастополе

Московский Комсомолец03:55
ТАСС

Россия вернула Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе

ТАСС03:25
Известия

Москва без рассмотрения вернула Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия03:53
Взгляд.ру

Москва вернула Киеву ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

Взгляд.ру03:42
RT на русском

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста

RT на русском03:34

«Спартак» предлагает «Црвене Звезде» 3 миллиона евро за Дегенека

Источник утверждает, что российский клуб предложил три миллиона евро, но сербы хотят заработать «немного больше», а также хотят в будущем получить определенный процент от следующего трансфера Дегенека.
«Спартак» предлагает «Црвене Звезде» 3 миллиона евро за Дегенека
Советский спорт05:32

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости01:00
3

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости04:20
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Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия05:59

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова.
РИА Новости05:43

Роман Широков может стать новым генеральным директором «Химок»

По нашим данным, основными кандидатами на пост генерального директора «Химок» являются гендиректор «Арены Химки» Александр Зайцев и экс-полузащитник сборной России Роман Широков, ранее занимавший должность спортивного директора «Динамо».
Metaratings05:33