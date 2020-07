Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.