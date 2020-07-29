Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
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На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС. В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны.В источнике
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