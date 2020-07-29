Политика
Российская газетаРоссия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС. В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны.
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с чего всё началось
На сайте МИД отмечается, что украинская сторона считает парад очередным нарушением Москвой норм международного права, включая многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательство Украины.Инфоросвчера в 01:42
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.
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Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
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Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.
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Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
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Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
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RT на русском 03:53
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Автоновости дня вчера в 13:36
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Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
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РИА Новости 04:20
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Газета.Ru 00:17
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Эксперт оценил идею о внедрении в России алкозамков для автомобилей
Представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев считает, что массовое внедрение в России алкозамков для транспортных средств лишь спровоцирует создание рынка по их снятию.
Журналистская правда 02:56
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт
Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
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Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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США объявили конкурс на разработку системы для борьбы с бронетехникой России
США запустили конкурс, целью которого является создание системы с использованием искусственного интеллекта для борьбы с бронетехникой России.
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Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
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В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47
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Глава Кинешмы уходит в отставку
В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
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Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
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Аксёнов официально назначил Юлию Жукову на должность вице-премьера правительства республики в конце мая прошлого года, освободив ее от должности начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым - главного государственного жилищного инспектора РК "по собственной инициативе".
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
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В Севастополе от COVD-19 скончались двое пенсионеров
В городе-герое коронавирус вызвал осложнения у двоих престарелых мужчин в возрасте 83 и 85 лет.
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Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов покинул санкт-петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.
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