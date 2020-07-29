Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

На Смоленской площади даже не стали рассматривать ноту протеста, направленную украинским МИД из-за проведенного в Севастополе 26 июля морского парада по случаю дня Военно-морского флота, передает ТАСС. В российском МИД подтвердили, что видели заявление украинской стороны.
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 МИД отмечается, что украинская сторона считает парад очередным нарушением Москвой норм международного права, включая многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательство Украины.
Инфоросвчера в 01:42

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Россия вернула Украине ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

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МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

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Москва вернула Киеву ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

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Россия вернула Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе

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Москва без рассмотрения вернула Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму

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МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста

RT на русском03:34

Россия вернула Украине ноту протеста из-за парада в Севастополе

Московский Комсомолец03:55
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
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Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
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Футбол

«Милан» пытался включить Родригеса в сделку по трансферу Миранчука

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.
Soccer.ru 04:11
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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
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Экономика

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Общество

В Саратовской области ужесточат масочный режим

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 9111 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки, умерли 56 пациентов, выздоровели 5369.
РИА Новости вчера в 11:47
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Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.
Piter.tv 04:09
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
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Политика

Парламент Турции принял закон об ужесточении контроля за соцсетями

Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло закон об усилении контроля за соцсетями и информационными сайтами, передает телеканал NTV.
Коммерсантъ 02:09
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Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
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Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автоновости дня вчера в 13:36
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Общество

Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран

Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
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Происшествия

СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
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Общество

Эксперт оценил идею о внедрении в России алкозамков для автомобилей

Представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев считает, что массовое внедрение в России алкозамков для транспортных средств лишь спровоцирует создание рынка по их снятию.
Журналистская правда 02:56
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«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
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Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Армия и оружие

США объявили конкурс на разработку системы для борьбы с бронетехникой России

США запустили конкурс, целью которого является создание системы с использованием искусственного интеллекта для борьбы с бронетехникой России.
ПолитРоссия 04:24
Происшествия

В Болгарии назвали сроки восстановления подачи газа в Грецию

Накануне после аварии в Болгарии министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что проблем со снабжением Греции газом нет, в стране достаточно запасов сжиженного природного газа.
РИА Новости вчера в 09:30
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета вчера в 02:49
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Авто

В России заметили Skoda Octavia нового поколения

Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47
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Космос

На снимке Солнца NASA появился странный объект

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Политика

Глава Кинешмы уходит в отставку

В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
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Экономика

«Интер РАО» вновь запустит опционную программу

Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
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Политика

Аксёнов уволил вице-премьера, отвечавшего за ЖКХ

Аксёнов официально назначил Юлию Жукову на должность вице-премьера правительства республики в конце мая прошлого года, освободив ее от должности начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым - главного государственного жилищного инспектора РК "по собственной инициативе".
ИА Крыминформ вчера в 11:38
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Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
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Происшествия

В Севастополе от COVD-19 скончались двое пенсионеров

В городе-герое коронавирус вызвал осложнения у двоих престарелых мужчин в возрасте 83 и 85 лет.
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова

Полузащитник Олег Шатов покинул санкт-петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости 03:19
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