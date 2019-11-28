Армия и оружие
РИА НовостиРоссия впервые поставила Габону оружие
"Деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", - отметили в Минобороны. Нынешняя поставка оружия – первая в истории отношений Габона с Россией/Советским Союзом.
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с чего всё началось
Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.РИА Новостивчера в 14:26
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Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
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Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
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Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно
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Tesla презентовала пикап, радикально отличающийся от конкурентов внешне, — Cybertruck.
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Александр Мостовой: «Церемония жеребьевки по сути обесценилась»
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что считает странным формат жеребьевки Евро-2020.
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Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
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США сокращают отчисления в бюджет НАТО
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Общество
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Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Здоровье
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Жители Чайковского (Пермский край), недовольные объединением больниц, объяснили, почему вынуждены выходить на улицы.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Экономика
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Транспорт
Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД
Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Происшествия
Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение
Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Политика
Баширов рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после окончания действия договора в 2019 году
Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в четверг, 28 ноября, прокомментировал ситуацию вокруг судебных споров "Газпрома" с "Нафтогазом", а также рассказал, что будет с Украиной в случае прекращения транзита сырья Договор между сторонами о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) истекает 31 декабря.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
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В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
Происшествия
В Канаде разбился самолет: много жертв
Небольшой самолет Piper PA-32 упал примерно в семи километрах от аэропорта.
Общество
В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
Общество
Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Гаджеты
Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Политика
В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань
Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
Происшествия
Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.