Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия впервые поставила Габону оружие

"Деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе", - отметили в Минобороны. Нынешняя поставка оружия – первая в истории отношений Габона с Россией/Советским Союзом.
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с чего всё началось

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.
РИА Новостивчера в 14:26

Подробнее о событии

В Габоне поблагодарили Минобороны РФ за оружие для борьбы с браконьерами

ТК Звездавчера в 21:02

Москва безвозмездно поставила партию оружия Габону

Московский Комсомолецвчера в 15:37

В Минобороны РФ сообщили о первых поставках оружия Габону

Известиявчера в 15:09

Россия подарила Габону оружие для защиты редких животных от браконьеров

РБКвчера в 16:13

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Газета.Ruвчера в 14:32

Россия впервые поставила Габону оружие

РИА Новостивчера в 14:26

Для защиты слонов

Российская газетавчера в 14:00
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Происшествия

Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

REGNUM вчера в 13:45
Политика

Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Life.ru 27 ноября в 12:17
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Здоровье

Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно

Народные новости вчера в 23:10
Здоровье

Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет

Вечерний курьер вчера в 12:13
Авто

Вы зануда, если не считаете новый пикап Tesla классным

Tesla презентовала пикап, радикально отличающийся от конкурентов внешне, — Cybertruck.
Life.ru 26 ноября в 06:10
Футбол

Александр Мостовой: «Церемония жеребьевки по сути обесценилась»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что считает странным формат жеребьевки Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:51
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport вчера в 16:55
Политика

США сокращают отчисления в бюджет НАТО

Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Военное дело вчера в 00:12
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

Жители протестного города Прикамья объяснили власти, почему выходят на митинг

Жители Чайковского (Пермский край), недовольные объединением больниц, объяснили, почему вынуждены выходить на улицы.
URA.Ru вчера в 10:49
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Экономика

Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Транспорт

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 27 ноября в 10:27
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК вчера в 03:14
Происшествия

Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Интерфакс вчера в 12:52
Политика

Баширов рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после окончания действия договора в 2019 году

Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в четверг, 28 ноября, прокомментировал ситуацию вокруг судебных споров "Газпрома" с "Нафтогазом", а также рассказал, что будет с Украиной в случае прекращения транзита сырья Договор между сторонами о транзите газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) истекает 31 декабря.
Украина.ру вчера в 23:57
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

В Канаде разбился самолет: много жертв

Небольшой самолет Piper PA-32 упал примерно в семи километрах от аэропорта.
Свободная Пресса вчера в 18:05
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ вчера в 13:23
Гаджеты

Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple

Московский Комсомолец вчера в 18:46
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru вчера в 10:13
Политика

В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань

Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
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Габон
Государство
Государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2013 года, составляет 1 811 079 человек, территория - 267 667 км². Занимает 151-е место в мире по численности населения и 76-е по территории.
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