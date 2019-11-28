Армия и оружие
Вести.RuРоссия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие
Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие. Автоматы и пистолеты раздадут лесникам и бойцам спецрот для борьбы с браконьерами в национальных парках. От их нелегальной деятельности сильнее всего страдают лесные слоны, популяция которых в Габоне самая крупная на африканском континенте.
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с чего всё началось
Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.РИА Новостивчера в 14:26
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