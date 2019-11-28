Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРоссия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие

Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие. Автоматы и пистолеты раздадут лесникам и бойцам спецрот для борьбы с браконьерами в национальных парках. От их нелегальной деятельности сильнее всего страдают лесные слоны, популяция которых в Габоне самая крупная на африканском континенте.
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с чего всё началось

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.
РИА Новостивчера в 14:26

Подробнее о событии

В Габоне поблагодарили Минобороны РФ за оружие для борьбы с браконьерами

ТК Звездавчера в 21:02

Россия подарила Габону оружие для защиты редких животных от браконьеров

РБКвчера в 16:13

Москва безвозмездно поставила партию оружия Габону

Московский Комсомолецвчера в 15:37

В Минобороны РФ сообщили о первых поставках оружия Габону

Известиявчера в 15:09

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Газета.Ruвчера в 14:32

Россия впервые поставила Габону оружие

РИА Новостивчера в 14:26

Для защиты слонов

Российская газетавчера в 14:00
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Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Недвижимость

Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России

По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 12:55
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз

Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
АСТВ вчера в 09:00
Экономика

Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое

Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Profinance.ru вчера в 05:59
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском вчера в 22:00
Космос

JAXA настроит двухстороннюю потоковую студию на МКС

С технической точки зрения медиа-технологическая компания Bascule разрабатывает новые протоколы передачи данных, которые будут совместимы с ограничениями связи, с которыми работает МКС.
ГЛАС.RU 27 ноября в 02:35
Транспорт

В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:31
Общество

Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в «Черную пятницу»

Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 01:31
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка

Вести.Ru вчера в 12:52
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 27 ноября в 09:50
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Хоккей

Гусев стал первой звездой матча «Нью-Джерси» с «Монреалем»

Нева Спорт 01:33
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Политика

В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
РБК 01:27
Политика

В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань

Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Валерия рассказала, почему у них нет общих детей с Пригожиным

51-летняя певица Валерия рассказала, почему не хочет родить ребёнка Иосифу Пригожину.
Газета Кемерова вчера в 22:17
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Кино

В российский прокат вышел новый фильм режиссера «Звездных войн»

REGNUM вчера в 15:13
Происшествия

В Москве избили звезду сериала «Солдаты»

Актера Вячеслава Гришечкина избили на юго-западе Москвы в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:39
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Государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2013 года, составляет 1 811 079 человек, территория - 267 667 км². Занимает 151-е место в мире по численности населения и 76-е по территории.
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