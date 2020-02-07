Энергетика

Независимая газетаНезависимая газетаРоссия блокирует новое сокращение нефтедобычи

Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Азербайджанская SOCAR прогнозирует стабилизацию цен на нефть на уровне $60

Вести.Ru05:22

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 06:07

СМИ: ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года

ПРАЙМ00:31

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

РБКвчера в 13:13

Источник: РФ запросила возобновить консультации о необходимости новых сокращений ОПЕК+

ТАССвчера в 09:41

Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Говорит Москвавчера в 06:22

Нефть пытается отбить потери

REGNUM04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Политика

Сенаторов в России предложили назначать пожизненно

«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
URA.Ru вчера в 06:10
Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опровергла информацию о том, что ее госпитализировали после попытки суицида.
Rambler News Service вчера в 08:59
Политика

В «Единой России» подготовили поправки против завышения цен в аптеках

Новый законопроект, подготовленный парламентским большинством, призван не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
Российская газета 05 февраля в 10:24
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК вчера в 05:05
Происшествия

Здание суда в Москве закидали бутылками с зажигательной смесью

СМИ со ссылкой на Telegram-канал «112» сообщали, что пожар в суде начался после того, как неизвестные закидали здание бутылками с зажигательной смесью.
Росбалт вчера в 02:48
Происшествия

Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле

В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.
Российская газета 05 февраля в 12:03
Общество

Польша отказалась от закупок российского угля

Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Городовой вчера в 11:41
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада

Шестилетний мальчик сбежал из детского сада в Ангеловом переулке во время тихого часа. Он решил пойти в сторону своего дома.
РИАМО 05 февраля в 13:05
Общество

Вячеслав Володин прокомментировал грядущий ремонт тротуаров в Саратове

Вячеслав Володин прокомментировал грядущий ремонт тротуаров в Саратове.
ГТРК Саратов вчера в 09:23
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:17
Происшествия

Восемь автомобилей столкнулись на МКАД, движение затруднено

Росбалт вчера в 05:05
Общество

Родителей девочки, жившей 5 лет в клинике, ограничили в правах

ТК Звезда 05 февраля в 12:02
Здоровье

У эвакуированных из Китая россиян не проявился коронавирус

Россияне и иностранцы, которых эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в тюменский санаторий, чувствуют себя нормально.
Дождь вчера в 04:13
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

Стоит отметить, что выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси.
РИА Новости 04 февраля в 23:29
Политика

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Известия вчера в 04:52
Армия и оружие

Эрдоган поставил России и Сирии военный ультиматум

Президент Турции Реджеп Эрдоган фактически объявил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии, дав срок до конца февраля отвести сирийские войска в Идлибе.
МонаВиста вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом своего второго ребенка

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова рассталась с отцом своего второго ребенка.
Актуальные Новости 04 февраля в 00:31
Энергетика

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года.
Lenta.ru 05 февраля в 23:17
Кино

Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Известия вчера в 04:51
Происшествия

Россиянина убили в грузинском монастыре

Известия вчера в 05:07
Общество

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева

Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
РИА Новости вчера в 02:55
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2", пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.
Sputnik Таджикистан 04 февраля в 10:35
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM вчера в 04:55
Общество

Ургант иронично извинился перед Рогозиным за шутку про космонавтов

Znak.com вчера в 05:52
Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Экономика сегодня вчера в 09:31
Общество

Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса

В Ухане институт вирусологии подал патент на «Ремдизивир», который создала в 2016 году американская биотехнологическая компания Gilead Sciences.
Мой Брянск вчера в 06:15
Общество

Новый способ обжалования штрафов ГИБДД появится в России

Штрафы ГИБДД за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, российские водители смогут обжаловать через портал госуслуг.
Бийский рабочий вчера в 05:30
Здоровье

Сотрудники Амурской детской больницы пожаловались на травлю

Сотрудники пожаловались на недоверие и оскорбления со стороны родителей пациентов.
Medvestnik.ru вчера в 07:31
Здоровье

Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой

Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
НТВ вчера в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное