Энергетика
Независимая газетаРоссия блокирует новое сокращение нефтедобычи
Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.
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Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса
Говорит Москвавчера в 06:22
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