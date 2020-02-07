Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки. Москва, возможно, старается переложить бремя сокращений на другие страны – и прежде всего на Саудовскую Аравию.

Спорт Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опровергла информацию о том, что ее госпитализировали после попытки суицида.

Происшествия Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.

Общество Польша отказалась от закупок российского угля Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.

Происшествия В Москве ребенок сбежал из детского сада Шестилетний мальчик сбежал из детского сада в Ангеловом переулке во время тихого часа. Он решил пойти в сторону своего дома.

Общество Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.

Политика Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе Стоит отметить, что выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси.

Армия и оружие Эрдоган поставил России и Сирии военный ультиматум Президент Турции Реджеп Эрдоган фактически объявил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии, дав срок до конца февраля отвести сирийские войска в Идлибе.

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.

Политика США готовят новые санкции против «Северного потока-2» Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2", пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

Политика В Чувашии создали новое министерство Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.