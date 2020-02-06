Энергетика
РБКРоссия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Эксперты комитета предложили сократить добычу дополнительно на 600 тыс. барр. в сутки, сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и ТАСС. По их данным, из-за коронавируса спрос может упасть на 124–200 тыс. барр. в сутки — до 1–1,1 млн барр. в сутки.
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Комитет ОПЕК+ предложил дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса
Говорит Москвавчера в 06:22
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