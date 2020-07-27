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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Россия более чем в 4 раза увеличила поставки сахара за рубеж

Из-за высокого урожая свеклы снизилась стоимость сахара, а потому он стал востребован за рубежом. В нынешнем сезоне его экспорт вырос более чем вчетверо, что обеспечило российскому государству место в ТОП-10 самых крупных мировых поставщиков данного продукта.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБКвчера в 00:00
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REGNUM

Россия планирует увеличить экспорт сахара в четыре раза

REGNUMвчера в 01:39
Lenta.ru

Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж

Lenta.ruвчера в 05:42
Газета.Ru

Россия стала поставлять больше сахара за рубеж

Газета.Ruвчера в 03:33
Коммерсантъ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Коммерсантъвчера в 01:48
News.ru

Нетривиальная ситуация: российский сахар приобретает мировую популярность

News.ruвчера в 09:56
Эхо Москвы

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

Эхо Москвывчера в 00:36
РБК

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

РБКвчера в 00:00

«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке

Примадонна отечественной эстрады устроила импровизированное дефиле в просторном фойе своего загородного особняка в подмосковной деревне Грязь.
«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке
Телепрограммавчера в 13:43

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
1,2K

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ

В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара.
Новые Известиявчера в 09:31
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Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля группа неизвестных взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне, которое ранее власти США потребовали закрыть из-за якобы «шпионской деятельности» в пользу Китая, и проникла в помещение.
REGNUMвчера в 05:54
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

Спасатели пока не могут вести наземные поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии из-за несработавшего радиомаяка, сообщается в понедельник на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети "ВКонтакте".
ТАССвчера в 13:29
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
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