Россия более чем в 4 раза увеличила поставки сахара за рубеж
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Из-за высокого урожая свеклы снизилась стоимость сахара, а потому он стал востребован за рубежом. В нынешнем сезоне его экспорт вырос более чем вчетверо, что обеспечило российскому государству место в ТОП-10 самых крупных мировых поставщиков данного продукта.В источнике
С чего всё началось
Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж
За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБКвчера в 00:00
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