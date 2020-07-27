Экономика
ГлобалМСК.руРоссия более чем в 4 раза увеличила поставки сахара за рубеж
Из-за высокого урожая свеклы снизилась стоимость сахара, а потому он стал востребован за рубежом. В нынешнем сезоне его экспорт вырос более чем вчетверо, что обеспечило российскому государству место в ТОП-10 самых крупных мировых поставщиков данного продукта.
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с чего всё началось
За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.РБК00:00
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Политика
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
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Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона
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Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
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Шоу-бизнес
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Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
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Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Футбол
Агент Гайча: до 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву
Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, в интервью Metaratings.ru рассказал, как проходит подготовку к поездке в Россию и подписанию контракта с ЦСКА.
Metaratings 18:49
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Общество
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:23
Общество
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Политика
Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»
Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Lenta.ru 18:08
Космос
Миниатюрные луноходы победили в конкурсе NASA
В апреле этого года Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) объявила конкурс «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA», наименование которого перекликается с названием фильма 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей».
Популярная механика 09:35
Технологии
Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год
По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ 10:33
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН 10:09
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Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Как сообщает ToDay News Ufa, популярный телеведущий и медик Александр Мясников рассказал о четырех основных показателях здоровья человека.
ToDay News Ufa 14:25
Происшествия
Чиновник в Забайкалье подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»
В Забайкалье обвиняется директор госпредприятия и его бухгалтер в трудоустройстве «мёртвых душ».
Вестник 12:35
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 06:42
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Телевизоры Xiaomi покоряют рынок
iXBT.com 09:52
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17