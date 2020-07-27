За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.

с чего всё началось

Из-за высокого урожая свеклы снизилась стоимость сахара, а потому он стал востребован за рубежом. В нынешнем сезоне его экспорт вырос более чем вчетверо, что обеспечило российскому государству место в ТОП-10 самых крупных мировых поставщиков данного продукта.

Россия более чем в 4 раза увеличила поставки сахара за рубеж

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