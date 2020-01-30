Общество

Вести.RuВести.RuРоссия частично закрывает границу с Китаем

Шлагбаум на границе с Китаем опущен. С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2020 г. N 140-р

Гарант08:02

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Интерфакс06:20

Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем

Известия06:51

Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

ТАСС06:45

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Российская газета06:39

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

RT на русском06:22

Правительство определило дату закрытия границ с Китаем из-за коронавируса

РБК07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Теннис

Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Чемпионат 06:36
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Газета.Ru 10:31
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана

Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
RT на русском 10:15
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru 28 января в 19:18
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес

Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

Свободная Пресса вчера в 05:28
Экономика

Правительство одобрило льготы для инвестпроектов в Арктике

Правительство на заседании 30 января одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики.
Коммерсантъ 08:18
Футбол

Роналду первым набрал в инстаграме 200 млн подписчиков

На днях форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилось еще одно «важное» достижение.
Все про Спорт ру 02:37
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Футбол

Паулиньо признался, что думал об отъезде из Китая из-за коронавируса

Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, известный по выступлениям в Европе за «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселону», признался, что думал об отъезде из страны из-за коронавируса.
Чемпионат 08:41
Политика

Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна 28 января в 12:39
Общество

Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Политика

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:34
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Политика

Путин увеличил число авто с мигалками для Администрации президента

Русская Планета 10:12
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
Политика

МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:26
Политика

Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

Глава государства поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:32
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
NewInform 05:30
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
РЕН ТВ 03:05
Происшествия

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

Вести.Ru 08:11
Происшествия

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное