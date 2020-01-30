Общество
Вести.RuРоссия частично закрывает границу с Китаем
Шлагбаум на границе с Китаем опущен. С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана
Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Шоу-бизнес
Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
Экономика
Правительство одобрило льготы для инвестпроектов в Арктике
Правительство на заседании 30 января одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики.
Футбол
Роналду первым набрал в инстаграме 200 млн подписчиков
На днях форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилось еще одно «важное» достижение.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Футбол
Паулиньо признался, что думал об отъезде из Китая из-за коронавируса
Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, известный по выступлениям в Европе за «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселону», признался, что думал об отъезде из страны из-за коронавируса.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин увеличил число авто с мигалками для Администрации президента
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления
Глава государства поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления, передает РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".