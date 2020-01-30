Шлагбаум на границе с Китаем опущен. С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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