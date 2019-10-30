Футбол
Bethub.orgРоссия дала ответ на обвинения в подкупе организаторов ЧМ-2018
Бывший глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал развернутый комментарий в ответ на обвинения в якобы незаконном проведении Чемпионата мира по футболу в нашей стране.
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по шайбам в истории НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 12-е место по числу голов в истории регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Происшествия
Пожарная машина протаранила автобус в Томске. Пострадали 16 человек
Пожарная машина въехала в борт пассажирского автобуса. Как сообщили сайту Vtomske.ru в региональном Минздраве, пострадали 16 человек.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Авто
Тюнинг-ателье Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Американское ателье Mopar представит на SEMA Show два новых классических пикапа, которые изготовили под заказ с помощью серийных и опытных компонентов из фирменного каталога.
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Авто
Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры
Китайские СМИ рассекретили серийную версию нового купе-кроссовера Skoda Kamiq GT для местного рынка.
Футбол
Широков не планирует посвящать себе тренерской работе
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что не планирует становиться тренером.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Общество
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве
Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.