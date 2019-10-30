Футбол

Bethub.orgBethub.orgРоссия дала ответ на обвинения в подкупе организаторов ЧМ-2018

Бывший глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал развернутый комментарий в ответ на обвинения в якобы незаконном проведении Чемпионата мира по футболу в нашей стране.
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