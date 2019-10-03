Экономика
Газета.RuРоссия даст в долг другим странам триллион рублей
Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы. Минфин предусмотрел на эти цели $15,5 млрд.
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с чего всё началось
Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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