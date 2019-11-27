Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.
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Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

ТАСС05:56

Россия может поднять вопрос об исключении газоконденсата из квот в ОПЕК+

News.ru26 ноября в 10:52

СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

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Нефтекомпании России решили дождаться окончания сделки ОПЕК+

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Нефтегазовая вертикаль26 ноября в 10:06

Россия попросит нефтяной поблажки

Lenta.ru04:39

Квоты ОПЕК+ российские производители обсудят 28 ноября

OilCapital.ru26 ноября в 11:06
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

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Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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В Сеть «утекли» данные 500 тыс. пользователей сайта, посвященного поиску работы. В базе содержатся персональные данные, логины и пароли.
Мойка78 02:38
Политика

В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Армия и оружие

Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 26 ноября в 14:06
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Спектакли «Театра.doc» проверят на антироссийскую пропаганду

На фото: кадр из спектакля «Война близко» Три спектакля «Театра.doc» – «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» – проверят на наличие антироссийской пропаганды.
Театрал 06:33
Армия и оружие

ВВС Польши вернулись к использованию истребителей МиГ-29

Военно-воздушные силы Польши решили вернуться к эксплуатации истребителей МиГ-29. Об этом сообщает штаб-квартира ВВС государства.
Политическая Экспертиза 26 ноября в 07:05
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

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Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
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В Петербурге «заминировали» три районных суда

Российская газета 06:41
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Инсайдеры в социальных сетях раскрыли цену смартфона Redmi K30, который официально представят 10 декабря этого года.
Актуальные Новости вчера в 17:52
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
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СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
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По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
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Замглавы администрации Назрани подозревается в превышении полномочий

Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аргументы и Факты 06:40
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР

Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

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Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
РБК 26 ноября в 03:06
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Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
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Шоу-бизнес

Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой

После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Комсомольская правда 04:10
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